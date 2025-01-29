Десять танків, 29 артсистем та 1670 окупантів: що ще знищили ЗСУ за добу

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім – по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два – по артилерійських системах противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1670 солдатів.

Українські військові знешкодили: