Суспільство

Десять танків, 29 артсистем та 1670 окупантів: що ще знищили ЗСУ за добу
29 Січня 2025 08:37
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Знищена російська техніка / Фото: НГУ
Знищена російська техніка / Фото: НГУ

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім – по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два – по артилерійських системах противника. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1670 солдатів.

Українські військові знешкодили:

  • 10 танків;
  • 24 бойові броньовані машини;
  • 29 артилерійських систем;
  • 1 реактивну систему залпового вогню;
  • 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 крилату ракету;
  • 97 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

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