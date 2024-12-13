Політика

Держдеп заборонив в’їзд у США грузинським міністрам і депутатам
13 Грудня 2024 08:20
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Державний департамент США оголосив, що заборонив видавати американські візи “тим, хто несе відповідальність за підрив демократії в Грузії”.

“Сьогоднішні дії стосуватимуться приблизно 20 осіб, включно з особами, які обіймають посади міністрів уряду і членів парламенту, співробітниками правоохоронних органів і служб безпеки, а також приватними громадянами”, – йдеться в повідомленні Держдепу.

“Сполучені Штати рішуче засуджують триваюче жорстоке і невиправдане насильство партії “Грузинська мрія” щодо громадян Грузії, включно з учасниками протестів, представниками ЗМІ, правозахисниками та опозиційними діячами. “Грузинська мрія” відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого бажає переважна більшість жителів Грузії і яке передбачено конституцією країни”, – йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті зазначили, що готують додаткові заходи, зокрема санкції.

У Грузії з 28 листопада тривають акції протесту, які розпочалися після того, як влада заявила, що не буде вести переговори про вступ країни до Євросоюзу до кінця 2028 року.


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