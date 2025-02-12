Депутати прифронтової громади Дніпропетровщини просять Зеленського звільнити начальника ОВА

Депутати Новопавлівської громади у Синельниківському районі Дніпропетровської області на позачерговій сесії звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Сергія Лисака з посади голови обласної військової адміністрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сільський голова Новопавлівки Микола Гаврилов.

За словами Гаврилова, Лисак не приймає рішень, які могли б забезпечити безпеку та територіальну цілісність Дніпропетровщини. Сільська рада також звернулася до омбудсмена України з вимогою провести розслідування щодо недотримання повноважень обласною військовою адміністрацією, зокрема у питаннях збереження здоров’я та життя дітей на території Новопавлівської сільської ради.

Крім того, депутати звернулися до Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію для перевірки можливих порушень законодавства щодо будівництва та обслуговування військово-інженерних споруд на території громади.