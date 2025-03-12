Політика

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 18:29
читать на русском →

Делегація США вирушила до Росії для переговорів щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вже отримав “позитивні повідомлення” про можливість такого перемир’я, проте підкреслив, що це ще не означає остаточного результату, передає BBC News.

Трамп зазначив, що зараз “усе залежить від Росії” та нагадав.

“Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо це вдасться, це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива війна закінчилася”, – додав президент США.

Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що США знаходяться в гарній позиції після того, як Україна погодилася на припинення вогню, і тепер важливо, щоб Росія також погодилася на цей крок.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 16:30

СБУ встановила обставини теракту в Івано-Франківську
12 Березня 2025 19:22

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 18:29

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 16:48

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
12 Березня 2025 16:16

Вибори будуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки