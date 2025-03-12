Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп

Делегація США вирушила до Росії для переговорів щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вже отримав “позитивні повідомлення” про можливість такого перемир’я, проте підкреслив, що це ще не означає остаточного результату, передає BBC News.

Трамп зазначив, що зараз “усе залежить від Росії” та нагадав.

“Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо це вдасться, це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива війна закінчилася”, – додав президент США.

Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що США знаходяться в гарній позиції після того, як Україна погодилася на припинення вогню, і тепер важливо, щоб Росія також погодилася на цей крок.