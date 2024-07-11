Дефіцит електроенергії почне зменшуватися через 10 днів

З кінця липня – початку серпня можна очікувати менших відключень, та є одна умова:відсутність нових обстрілів енергетики.
Таку думку висловив директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко в телеефірі.
“Дефіцит електроенергії буде продовжуватися ще днів десять і потім потрошки буде зменшуватися, бо буде спадати спека і планується виведення з ремонту одного атомного блоку”, – розповів він.
За словами експерта, можливо покращиться ситуація з тепловими електростанціями й деякими гідроелектростанціями.
“Тому вже з кінця липня – початку серпня можна очікувати дещо менших відключень”, – додав він.
Але ситуація покращиться лише за умови, якщо не буде нових, потужних руйнувань росіянами енергоінфраструктури України, підкреслив Омельченко.