Данія та Нідерланди отримали від США дозвіл про передачу літаків F-16 Україні

У Данії та Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16, тепер це питання продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Про це повідомив глава данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен в коментарі телеканалу TV 2, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у соцмережі Х.

Глава МЗС Данії сказав, що вони отримали “дружню відповідь” на свій запит, і що відповідь зараз “є частиною наших подальших дій”. “Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти”, – зазначив він.

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, коментуючи дозвіл США, назвав це рішення “важливою подією” для України.

“Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю”, – написав він у Twitter.

Хукстра додав, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.