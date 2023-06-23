Суспільство

Данія попросила США про допомогу у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16

23 Червня 2023 10:15
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сша, україна, данія

Данія звернулася до США із запитом про допомогу у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

“Нідерланди і Данія очолюють розробку програми підготовки українських пілотів F-16… Ми отримали запит від Данії щодо допомоги у навчанні пілотів на F-16, що було очікувано”, – сказав він.

За словами представника Пентагону, зараз це питання на розгляді.

Як очікують в американському оборонному відомстві, навчання F-16 розпочнуться “десь в Європі”.

Райдер додав, що США співпрацюватимуть із союзниками у проведенні цих навчань.


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