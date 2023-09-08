Данія передала Україні десять танків Leopard 1

Перші 10 танків Leopard 1, подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами, прибули в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

“Перші 10 танків уже відправлені в Україну і ще більше в дорозі. Ще 10 були доставлені з заводу”, – йдеться в заяві Збройних сил Данії.

Зазначається, що данські війська в Німеччині навчають українських військових роботі на цих машинах.

“Я не сумніваюся, що це допоможе їм (українцям – ред.) виграти оборонну війну, яку вони ведуть зараз”, – заявив командувач армії Гуннар Арпе Нільсен.

Leopard 1 був основним бойовим танком Збройних сил Західної Німеччини, вперше використаний в 1965 році, але відтоді його замінили на модель Leopard 2.