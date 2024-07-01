Цього тижня Україна буде однією з найспекотніших країн в Європі

З 1 до 7 липня, Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі. Температуру в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими країнами – спека сягатиме до +37°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси, а у південній частині, центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів! Проте, Україна в даний період не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40°!

Але спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі – у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури – до 30°.