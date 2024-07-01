Суспільство

Цього тижня Україна буде однією з найспекотніших країн в Європі
1 Липня 2024 15:19
читать на русском →
Ворона охолоджується у парку Шевченка у Харкові / Фото: Суспільне

З 1 до 7 липня, Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі. Температуру в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими країнами – спека сягатиме до +37°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси, а у південній частині, центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів! Проте, Україна в даний період не є найспекотнішою –  в Іспанії очікується +40°! 

Але спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі – у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури – до 30°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 14:54

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 13:29

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
1 Липня 2024 13:24

У вівторок в Україні пануватиме спека
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки