ЦНС: Окупанти активно шукають українське підпілля в Криму

Серія успішних атак Сил оборони України по військових об’єктах і критичній інфраструктурі на тимчасово окупованому рф українському півострові Крим посилює у росіян шпигуноманію. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

За отриманими від українського підпілля даними, силові структури ворога оцінюють протестний потенціал півострова у 30 тисяч осіб. Під егідою фсб рф було створено мережу ресурсів для доносів. «Найпопулярніший» серед них — «Кримський Смерш». Зазначається, що в Криму запанувала атмосфера 1937 року — російські спецслужби заохочують знаходити та викривати «порушників».

Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв або прослуховування української музики. Як написано у повідомленні, Центр нацспротиву закликає інформувати про такі випадки порушення громадянських прав і свобод на тимчасово окупованих територіях.

Ініціатива зауважує, що під підозрою російських загарбників перебувають мешканці Криму, котрі мають родичів на території вільної України, колишні військовослужбовці, співробітники Збройних сил України та силових відомств, особи, що обіймали посади в органах державної влади та місцевого самоврядування до окупації півострова у 2014 році.

«У системі тотальної недовіри ворог може розгорнути репресивну систему навіть проти тих, хто сприяв становленню його влади під час та після вторгнення. Окремо ворог виділяє кримськотатарську спільноту. Подібно до того, як це було за сталінських часів, окупант визначає всю національну спільноту як “народ-зрадник” та постійно здійснює рейди у районах компактного проживання корінного народу Криму», — ідеться у повідомленні.

Центр нацспротиву нагадує, що подібні дії окупантів вимагають від українського підпілля належних заходів конспірації.

«Не висловлюйте проукраїнських поглядів у громадських місцях, оскільки ворог застосовує агентів у цивільному одязі, що можуть навмисне провокувати вас на виявлення своєї позиції. При листуванні з родичами на вільній території використовуйте захищені “месенджери” та поштові сервіси (proton, tuta)», — закликає ініціатива, додавши також, що не можна забувати про своєчасне очищення даних на електронних пристроях.