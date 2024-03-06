Суспільство

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 42 “шахеди”

6 Березня 2024 07:31
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Уламки російського ударного БПЛА / Фото: 5 Слобожанська бригада НГУ

У ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу “Shahed”.

Про це повідомили Повітряні Сили.

“До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи  Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 38 “шахедів” у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,  Харківської, Вінницької та Сумської областей”, – йдеться у повідомленні.


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