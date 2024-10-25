Центробанк РФ підняв ключову ставку до 21%. Це абсолютний рекорд

Банк Росії підняв ключову ставку на 200 базисних пунктів – до 21%.

“Додаткові бюджетні витрати і пов’язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету в 2024 році мають проінфляційні ефекти. Потрібно подальше посилення грошово-кредитної політики, для того щоб забезпечити повернення інфляції до мети і знизити інфляційні очікування”, – йдеться в заяві ЦБ.

Банк Росії не виключає, що на наступному засіданні, призначеному на 20 грудня, буде ухвалено рішення про подальше підвищення ключової ставки.

21% – рекордне значення ключової ставки в російській історії. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року, ЦБ піднімав ставку до 20%, що було на той момент рекордним рівнем. Однак уже у квітні 2022-го ставку знизили до 17%, а до вересня вона опустилася до 7,5% і протрималася на такому рівні до липня 2023 року. З кінця липня 2023-го ЦБ почав підвищувати ставку.