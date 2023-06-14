Політика

Центр підготовки українських пілотів планують відкрити в одній із країн Східної Європи

14 Червня 2023 19:37
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літаки, F-16

В одній із країн Східної Європи планується відкрити центр підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16, повідомило міністерство оборони Нідерландів.

“Нідерланди та низка інших європейських країн працюють над тим, щоб розпочати навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16. Крім того, йде робота над тим, щоб відкрити навчальний центр в одній із країн Східної Європи”, – йдеться у повідомленні.

Нідерландське військове відомство зазначає, що навчання пілотів може розпочатися найближчими місяцями.


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