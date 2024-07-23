“Це війна перехідного періоду”: Залужний виступив у лондоснькому інституті оборонних досліджень

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив у лондоснькому Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

Валерій Залужний зацитував вислів давньоримського історика Корнелія Непота “Хочеш миру – готуйся до війни” та зауважив, що ці слова “ідеально підходять демократичному суспільству й сьогодні, в ХХІ столітті”.

Головні тези ексголовнокомандувача:

Залужний стверджує, що для виживання у війні суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод: “Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу”.

До поняття нової стратегії ведення війни необхідно вносити поняття технологій, “які змінять ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника у воєнному потенціалі та ресурсах”. Технології, на думку Залужного, будуть вирішальними у війні з РФ і стануть основою глобальної безпеки в майбутньому.

Війна в Україні ще не є війною майбутнього — це лише “війна перехідного періоду”. Однак саме українці, за словами Залужного, формують нові моделі війни майбутнього. “Зміни, які винайшли на полях битв російсько-української війни, визначатимуть обриси війн і воєнного мистецтва у 21 столітті”, — вважає ексголовнокомандувач.

Уряди демократичних країн мають замислитися щодо того, як захистити своїх громадян та їхні держави на тлі загрози Третьої світової війни. Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом із тими, “хто шукає миру та спокою для своїх народів”.

Окрім того, він зазначив, що війну необхідно розглядати не як частину внутрішнього політичного процесу, а лише як максимальну концентрацію сил для виживання.

“Війна – це наука. Наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати й вивчати. Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви”, – наголосив посол України у Великій Британії.