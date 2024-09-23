ЦАХАЛ здійснив масштабну атаку на об’єкти «Хезболли» у Лівані

ЦАХАЛ розпочала “широкомасштабні” удари по об’єктах “Хезболли” у Лівані.

Про це повідомляє Telegram-канал ЦАХАЛу.

“ЦАХАЛ наразі завдає масштабних ударів по терористичних цілях, що належать терористичній організації “Хезболла” у Лівані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

“Ми радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об’єкти, які використовуються “Хезболлою” у військових цілях, наприклад для зберігання зброї або поруч з ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки”, – заявили ізраїльські військові.