ЦАХАЛ здійснив масштабну атаку на об’єкти «Хезболли» у Лівані

ЦАХАЛ розпочала “широкомасштабні” удари по об’єктах “Хезболли” у Лівані.
Про це повідомляє Telegram-канал ЦАХАЛу.
“ЦАХАЛ наразі завдає масштабних ударів по терористичних цілях, що належать терористичній організації “Хезболла” у Лівані”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.
“Ми радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об’єкти, які використовуються “Хезболлою” у військових цілях, наприклад для зберігання зброї або поруч з ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки”, – заявили ізраїльські військові.