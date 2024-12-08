ЦАХАЛ розгорнула війська на південному заході Сирії

Ізраїльські військові заявили, що розгорнули війська в демілітаризованій буферній зоні на південному заході Сирії, що межує з анексованими Ізраїлем Голанськими висотами, передає Arab News.

Напередодні, коли повстанці стрімко просувалися територією Сирії, Ізраїль вже заявив, що його солдати увійшли до буферної зони, яку патрулює ООН, щоб допомогти миротворцям відбити напад.

У неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання там військ, посилаючись на «можливе проникнення озброєних осіб у буферну зону».

«Після останніх подій в Сирії… ЦАХАЛ розмістила сили в буферній зоні і в декількох інших місцях, необхідних для її оборони, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю», – йдеться в заяві військових.

Ізраїльські війська «продовжуватимуть діяти стільки, скільки буде необхідно для збереження буферної зони і захисту Ізраїлю».

У заяві підкреслюється, що ізраїльські військові «не втручаються у внутрішні події в Сирії».

В окремій заяві ізраїльські військові заявили, що школи на півночі Голанських висот, в районі, що охоплює чотири друзських міста, перейдуть на онлайн-навчання, а також оголосили «закриту військову зону» на сільськогосподарських землях в цьому районі.