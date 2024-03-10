CNN: Росія почала використовувати найпотужнішу з КАБ

Росія почала використовувати потужну авіаційну бомбу, яка зруйнувала українську оборону і порушила рівновагу на лінії фронту. Вона зробила це, перетворивши базову зброю радянських часів на плануючу бомбу, яка може залишати воронку завширшки п’ятнадцять метрів, пише CNN.

Бомба FAB-1500 – це, по суті, 1,5-тонна зброя, майже половина якої складається з бризантної вибухівки. Вона доставляється згори винищувачами з відстані 60-70 кілометрів, що є недосяжним для багатьох українських систем протиповітряної оборони. FAB-1500 є ще одним прикладом того, як Росія веде свою війну в Україні, завдаючи масових руйнувань перед тим, як спробувати захопити територію.

Нещодавні відео з місць бойових дій в Донецькій області продемонстрували величезну потужність цих бомб, які влучили в теплові електростанції, заводи і баштові блоки – місця, звідки українці координують свою оборону.

FAB-1500 спрямовується до цілі за допомогою системи наведення і висувних крил, які дозволяють їй летіти до цілі. Джозеф Тревітік, який писав про розробку бомби для TheWarZone, каже, що вона “пропонує новий і набагато більш руйнівний варіант автономного удару для багатьох російських тактичних літаків, який також допомагає пілотам триматися подалі від ворожої оборони”.

Один солдат 46-ї окремої аеромобільної бригади розповів CNN з прифронтового міста Красногорівка на Донеччині минулого тижня: “Раніше нас обстрілювали лише з артилерії. Тепер орки взялися за місто більш агресивно почали використовувати засоби ВПС, зокрема FAB-1500”.

“Чому вони використовують ФАБ-1500? Тому що шкода, яку вона завдає, дуже серйозна. Якщо ти виживеш, то гарантовано отримаєш контузію”.

“Це дуже тисне на бойовий дух солдатів. Не всі наші хлопці це витримують. Якщо до ФАБ-500 вони вже більш-менш звикли, то ФАБ-1500 – це пекло”.

Використання ФАБ стало критично важливим елементом російського наступу на Донеччину.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, розповів CNN: “Напередодні та під час битви за Авдіївку протягом кількох днів було випущено сотні авіабомб. Лише за 48 годин в напрямку Авдіївки було використано 250 з них”.

FAB-1500 є найпотужнішою в сімействі “німих бомб” радянських часів, які зараз переробляються на заводі під Москвою на дешеву, але потужну версію ракети.

Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб в Лондоні, каже, що “хоча виробництво планерних комплектів є вузьким місцем, основний вибуховий пакет – це те, що вони мають у величезній кількості”.

Таким чином, росіяни мають дуже потужну вогневу міць, яку вони можуть застосувати проти стаціонарних оборонних споруд, збільшуючи українські втрати, хоча поки що недостатньо для того, щоб докорінно змінити лінію фронту.

Ігнат розповів CNN: “Це не дешева і не швидка трансформація, але все ж це набагато менше, ніж мільйони доларів, які коштує ракета. Це копійки в порівнянні з ракетою”.

Російські військові блогери почали згадувати про цю зброю у вересні минулого року, коли проходили випробування її точності. Телеграм-канал “Винищувач-бомбардувальник” зазначив, що “після багатьох місяців спроб і помилок” ФАБ-1500 вперше “точно” вразив свою “бойову ціль”.

Наближений до російських військових ресурс Fighterbomber, який має майже півмільйона підписників, стверджував, що нещодавно розроблений глісер збільшив дальність польоту бомб. Він також заявив, що FAB-1500 має точність ураженння до п’яти метрів.

Протягом кількох тижнів як українські, так і російські джерела говорили про застосування масивної бомби в Херсоні на півдні та Харкові на півночі.

Потім, у січні, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав завод ВАТ “Корпорація тактичних ракет” – великого виробника озброєнь – у Московській області, де йому продемонстрували розроблені для бомби крила, що обертаються. Згідно з відеозаписом міністерства, компанія заявила, що розробила “високоточний” боєприпас, який перетворює старі бомби вільного падіння на зброю, що летить до цілі.

Директор заводу з гордістю доповів Шойгу, що продуктивність зросла на 40%, оскільки він перейшов на цілодобовий режим виробництва.

Бронк зазначає, що перероблені бомби ФАБ можна використовувати лише проти нерухомих цілей, але в умовах виснажливої війни на сході основні українські позиції росіянам загалом відомі.

Російські літаки, які скидають ці бомби, не є невразливими. Українські військово-повітряні сили стверджують, що за останні тижні вони збили кілька винищувачів Су-34. Але більшість українських засобів протиповітряної оборони не мають достатньої дальності, щоб вражати літаки на відстані близько 70 кілометрів.

Про це Ігнат розповів CNN: “Наша протиповітряна оборона стає сильнішою, але все ще недостатньо… Їх мета – не тільки вражати наші передові позиції, але керовані планерні бомби також летять далі за спини наших захисників, щоб вражати тилові командні пункти, тилові запаси, боєприпаси і так далі”.

“Штурмовики Су-35 та бомбардувальники Су-34 не підходять так близько, як би хотілося. Проте, якби у нас було більше засобів протиповітряної оборони великої дальності, ми могли б збивати ці літаки далі [від нашої лінії фронту]”, – додав Ігнат.

Бронк каже, що розробка планерних бомб дала росіянам можливість більш ефективно використовувати свою тактичну авіацію (на відміну від бомбардувальників дальнього радіусу дії) після її обмеженої ролі на першій фазі війни. Він каже, що американський комплекс “Патріот” є чи не єдиним засобом захисту, який має достатній радіус дії, щоб протистояти загрозі, але українці мають обмежену кількість таких комплексів. А ракети, що використовуються “Патріотами”, є дефіцитними з огляду на затримку в ухваленні Конгресом США наступного пакету військової допомоги для України.

Українські посадовці, починаючи з президента Володимира Зеленського і закінчуючи урядовцями, майже щодня благають надати Україні засоби протиповітряної оборони більшої дальності для захисту від повітряної загрози з боку Росії. Бойові літаки F-16, на яких зараз тренуються українські пілоти, навряд чи піднімуться в небо над Україною до другої половини року, але можуть змусити російські бойові літаки триматися далі.

Тим часом, українські сили на лінії фронту, особливо в Донецьку, піддаються бліц-атакам російської авіації – іноді понад 100 за день, за даними українського Генерального штабу.

Так само, як раніше росіяни знищували українські позиції інтенсивним артилерійським вогнем, зараз вони використовують, здавалося б, невичерпні запаси цих руйнівних бомб, щоб залишити українські війська без захисту і без укриття.