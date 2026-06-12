Чим аденоміоз відрізняється від ендометріозу

Аденоміоз і ендометріоз — схожі за природою, але різні за суттю захворювання матки. Навіть пацієнтки з тривалим гінекологічним анамнезом часто плутають ці поняття. Обидві патології пов’язані з розростанням ендометріоїдної тканини, що супроводжується болісними менструаціями. Потенційно вони негативно впливають на репродуктивну функцію. Саме тому дуже важливо розуміти різницю між цими поняттями та звертатися по допомогу до гінеколога.

Що таке аденоміоз і чим він відрізняється

Для початку необхідно розібратися в термінології. Почнемо з того, що аденоміоз це форма ендометріозу, за якої клітини, схожі на тканину внутрішнього шару матки, проростають у її м’язовий шар (міометрій). Це призводить до того, що матка збільшується й ущільнюється. В результаті під час менструації жінка відчуває інтенсивний біль і сильний тиск унизу живота.

За звичайного ендометріозу вогнища патології розташовуються поза маткою — на яєчниках, маткових трубах, очеревині, кишківнику чи сечовому міхурі. Симптоми захворювання матки перетинаються. Звернутися до гінеколога варто у таких випадках:

болісні менструації, які посилюються з роками;

тривалі або рясні кров’янисті виділення;

біль під час статевого акту або при дефекації;

хронічний тазовий біль поза менструацією;

мажучі виділення до або після менструації;

труднощі із зачаттям або неможливість виносити плід;

відчуття тиску або розширення живота за нормальної ваги.

Якщо ви помітили хоча б один із перелічених симптомів, варто записатися на консультацію гінеколога. Він проведе огляд, призначить УЗД органів малого таза, а за потреби — МРТ, щоб максимально точно встановити діагноз.

Як проходить гінекологічна діагностика

Для обох станів потрібна комплексна гінекологічна діагностика. За допомогою ультразвукового обстеження можна виявити характерне потовщення стінок матки за наявності аденоміозу або кісти яєчників за ендометріозу. МРТ органів малого таза дає більш детальну картину.

Лабораторні дослідження є не менш важливими. Лікар може призначити загальний аналіз крові, щоб оцінити ступінь анемії при рясних кровотечах, гормональний профіль (естрадіол, прогестерон, ФСГ, ЛГ, пролактин, АМГ) та онкомаркер СА-125. Комплексна інструментальна та лабораторна діагностика дає змогу підібрати оптимальну тактику терапії для збереження жіночого здоров’я. Піклування про себе починається з регулярного контролю всіх показників організму.