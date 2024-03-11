Четверо людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини

Поранень внаслідок ударів РФ зазнали щонайменше троє чоловіків у селі Глушківці та 70-річна жінка у Вовчанську.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 13:30 під обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка зазнала поранень. Пошкоджені вісім приватних будинків. Після 13:00 під обстрілом опинилося село Глушківка Куп’янського району. Попередньо, троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи”, — написав Синєгубов.

Під удари С-300 потрапило село Кутузівка, зазначив Синєгубов.

Також два удари, попередньо, з балістики зафіксували у Дергачівській громаді, розповів Суспільне Харків речник міськради Олександр Кулік.