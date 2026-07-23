Червнева спека коштувала економіці Британії понад £1 млрд

Рекордна червнева спека у Великій Британії призвела до втрати близько 24 мільйонів робочих годин. Збитки для економіки оцінили у 1,15 мільярда фунтів стерлінгів, або близько 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє AFP із посиланням на дослідження Лондонської школи економіки.

Автори дослідження встановили, що найбільше скоротили робочий час люди, зайняті фізичною працею та роботою просто неба, зокрема у будівництві й сільському господарстві. Працівники сфер із меншим впливом спеки, зокрема академічної, скорочували години рідше.

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У середньому протягом тижня, що розпочався 22 червня, кожен опитаний працював на 0,47 години менше. Дослідники опитали 1950 дорослих у різних частинах Великої Британії.

Близько 3,6% респондентів взагалі не працювали того тижня через спеку. У масштабах країни це відповідає приблизно 1,25 мільйона працівників.

Дослідники також вивчали вплив високої температури на сон, самопочуття та поїздки на роботу. Щонайменше про один пов’язаний зі спекою наслідок для здоров’я повідомили 87% опитаних. Серед них — порушення сну, втома на роботі, запаморочення, непритомність і прискорене серцебиття.

Директорка Інституту Грантема Елізабет Робінсон заявила, що результати свідчать про недостатню готовність Великої Британії до кліматичних змін. Вона закликала уряд не ігнорувати екстремальну спеку та вжити заходів.

Цього року Англія зафіксувала найтепліший червень за всю історію спостережень.