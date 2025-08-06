Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки

У ніч на 6 серпня російські війська атакували Дніпропетровську область, завдавши ударів по Нікопольському та Синельниківському районах. Пошкоджено житловий будинок, інфраструктурні об’єкти та підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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“Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади. Зайнявся приватний будинок – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура”, – повідомив Лисак.

Також під ударом була Межівська громада Синельниківського району, куди загарбники скерували БпЛА. Унаслідок атаки спалахнула пожежа котру вже ліквідували.