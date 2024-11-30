Через російську атаку загинула медичний працівник

Учора населені пункти Бериславського та Херсонського районів, Херсон та передмістя цілодобово перебували під ударами ворожої армії.

Від обстрілів противника потерпали Херсон, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Дар’ївка, Комишани, Ромашкове, Садове, Зимівник, Микільське, Осокорівка, Петропавліка, Монастирське та Зміївка, повідомляє Національна поліція.

Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено сімнадцять приватних будинків та два автомобілі.

“Вранці в Антонівці через скид вибухівки з дрона біля медичного закладу травми несумісні з життям отримала 44-річна працівниця установи”, – йдеться у повідомленні.