Через додаток “Армія+” вже подали більше тисячі електронних рапортів, – Міноборони

Через застосунок “Армія+” вже подали 1100 електронних рапортів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Презентація застосунку відбулася 8 серпня, і за цей час процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини.

“1100 електронних рапортів подали через Армію+. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини”, – зазначила Черногоренко.