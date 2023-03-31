Економіка

Через дефіцит літаків омські курсанти проходили практику на приватних бортах

31 Березня 2023 14:18
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росія

Курсанти льотного коледжу в Омську не змогли випуститися в 2022 через неможливість пройти практику. Один із студентів звернувся до Генпрокуратури Росії.

Відомство визнало “дефіцит повітряних суден” і встановило, що курсанти не змогли закінчити навчання, зокрема, через брак запчастин, необхідних для ремонту іноземної авіатехніки. Деталі припинили постачати з-за кордону внаслідок санкцій, накладених на Росію у відповідь на її вторгнення до України.

Генпрокуратура вимагала укласти держконтракти з комерційною авіакомпанією, щоб та надавала свої повітряні судна для навчання майбутніх льотчиків.

Після цього 54 курсанти омського коледжу завершили навчання та льотну практику в повному обсязі, повідомила Генпрокуратура.


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