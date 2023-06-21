Кримінал

Через аварію у Харкові без газу залишились майже 13 тисяч споживачів

21 Червня 2023 12:18
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газ, харків

Внаслідок аварії на газопроводі в Основ’янському районі Харкова без газу залишились близько 13 тисяч споживачів, повідомили у прес-службі АТ “Харківміськгаз”.

“Тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів, однак зусиллями фахівців вдалося зберегти стабільний газорозподіл до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень”, — йдеться у повідомленні.

Газовики продовжують працювати на пошкодженому газопроводі середнього тиску діаметром 700 мм в Основ’янському районі.

“Фахівці проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути пошкодження на даній ділянці газопроводу та відновити газопостачання мешканцям району”, — додають в акціонерному товаристві.

Людей просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами.

20 червня о 22:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 201 б.

Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час.


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Через аварію у Харкові без газу залишились майже 13 тисяч споживачів
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