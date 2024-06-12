Через атаку дронів на Сумщині пошкоджений енергооб’єкт 

Через атаку дронів у ніч на 12 червня був пошкоджений енергетичний об’єкт у Сумській області, без електропостачання залишилися 14 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що імпорт електроенергії 12 червня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 796 МВт-год. Експорт не здійснюється.