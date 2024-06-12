Суспільство

Через атаку дронів на Сумщині пошкоджений енергооб’єкт 
12 Червня 2024 11:52
дрони, суми
Шахед / Getty Images

Через атаку дронів у ніч на 12 червня був пошкоджений енергетичний об’єкт у Сумській області, без електропостачання залишилися 14 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що імпорт електроенергії 12 червня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 796 МВт-год. Експорт не здійснюється.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Червня 2024 10:40

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову
12 Червня 2024 10:23

Медведєв у день Росії опублікував карту, в якій Україна “в складі” РФ
12 Червня 2024 08:35

Окупанти випустили по Україні 5 ракет, 24 Шахеди та “Кинджал”
12 Червня 2024 07:08

Окупанти завдали по Києву комбінованого удару
11 Червня 2024 20:45

Україна очікує на дві-три системи Patriot, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки