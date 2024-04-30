Кримінал

Чехія звинувачує Росію у диверсії на складах боєприпасів

30 Квітня 2024 15:24
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росія, чехія
Залишки боєприпасів у селі Врбетиці після вибухів складів / Фото: radio.cz

Чеська поліція звинувачує російські спецслужби у скоєнні серії диверсій з вибухами на складах боєприпасів  у Врбетіце, які відбулися у 2014 році.

Новина оприлюднена на офіційному сайті поліції Чехії.

Центральне управління боротьби з організованою злочинністю Служби кримінальної поліції та розслідувань (NCOZ) завершило розслідування справ, пов’язаних із вибухами на складах боєприпасів у Врбетиці, які сталися 16 жовтня та 3 грудня 2014 року.

Внаслідок вибухів тоді загинули двоє громадян Чехії та було завдано збитків на суму понад 1 мільярд чеських крон (42,5 млн доларів).

NCOZ звинувачує Головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації у скоєнні вибухів, що були частиною тривалої диверсійної операції російської військової розвідки на території Європейського Союзу та України.

Згідно з висновком розслідування, мотивом російської спецслужби був зрив доставки зброї та боєприпасів у райони бойових дій російської армії.

За даними слідства, для проведення операції російська розвідка задіювала своїх агентів, що вирушали до Чехії безпосередньо для виконання завдання та одразу поверталися назад. Вони мали детальну інформацію про зразки озброєння, що зберігалося на складах, їх переміщення та кінцевого користувача.

До операції були залучені російські агенти 161-го центру підготовки фахівців ГРУ (в/ч 29155), що спеціалізується на проведенні диверсійних операцій за кордоном.

The Insider також повідомляв у своєму розслідуванні, що до організації диверсій була причетна родина російських емігрантів Шапошнікових, що проживає у Греції та має чеський паспорт.

Вони тісно взаємодіяли з агентами російського 161-го Центру, надавши їм інформацію про найменування озброєння на складах у Врбетіце, що належали компанії Imex.


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