Чехія, Данія та Нідерланди передадуть Україні 15 танків

Чехія спільно з Данією і Нідерландами передає Україні 15 модернізованих бойових танків Т-72ЕА. Їх доставлять в Україну найближчим часом.

На полях зустрічі у форматі Рамштайн три країни підписали спільну угоду щодо подальшої допомоги Україні.

Про це повідомляє Суспільне.

Чехія планує і надалі передавати Україні зброю, бронетехніку, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси з промислових запасів. Це як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована техніка, яка вже є на озброєнні Збройних Сил України.

“Озброєння знаходиться перебуває у бойовому стані та буде доставлено в Україну найближчими місяцями. Перший проєкт, який ми можемо оприлюднити, це передача 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА, які будуть поставлені найближчим часом”, — повідомили у Міноборони Чехії.

На спільному підписанні документа Начальник штабу оборони Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм заявив, що нині країни зосередяться на транспортних засобах та бронетехніці.

“Ми підписали протокол про наміри між Чехією, Нідерландами і Данією. Тож ми можемо тісно співпрацювати над закупівлею систем озброєнь і систем для захисту населення і виробництва. Таким чином, ми, Данія і Нідерланди, зможемо швидше реалізовувати спільні проєкти, як ми сьогодні обговорювали. Я думаю, що це важливо, тому що Україні потрібно багато чого в найближчі періоди, особливо взимку, тому ми зосередимось на транспортних засобах, бронетехніці та інших питаннях”, — сказав він.