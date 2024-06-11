Бив і знущався із військових: ДБР затримало офіцера Академії сухопутних військ у Львові

У Львові затримали офіцера Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який неодноразово бив підлеглих йому солдатів.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на матеріали справи.

Як зазначається, йдеться про уродженця Львівської області, заступника командира механізованої роти однієї з військових частин.

За даними судового розслідування, майор, зокрема, вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди. Військовому не сподобалось, що солдат попросив свого товариша приглянути за зброєю, поки він відійде. Майор також бив ще щонайменше кількох солдатів. Одному з них він наносив удари ногою у груди, іншого бив ременем по сідницях, ще одному підлеглому він наказував жувати сигарети. Вказані випадки насильства трапились під час повномасштабного вторгнення.

ДБР затримало майора 6 червня 2024 року. Йому оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч.5 ст.426-1 ККУ). Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під 908 тис. грн застави.

26 квітня 2024 року майора перевели з академії для проходження служби до однієї з бойових бригад ЗСУ.

“Колишній офіцер Національної академії сухопутних військ, якого 6 червня 2024 року було затримано правоохоронними органами, ще 26 квітня 2024 року був переведений з Національної академії для проходження подальшої служби до однієї з бойових бригад Збройних Сил України. Зазначаємо, що до цього, одразу після встановлення керівництвом Національної академії фактів можливої протиправної діяльності цього військовослужбоця, його було усунуто з посади та перепризначено на іншу посаду, яка не передбачає роботу з підлеглим особовим складом. Водночас керівництвом Академії надано повне сприяння правоохоронним органам, уповноваженим на розслідування таких фактів. Вважаємо неприпустимими будь-які протиправні дії з боку військових посадових осіб щодо підлеглих і очікуємо на об’єктивне розслідування та справедливе рішення суду”, – наголосили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.