Політика

Буданов скептично ставиться до заяви Трампа “закінчити війну за добу”

18 Квітня 2024 08:29
читать на русском →
трамп, буданов
Голова військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов у своєму кабінеті / Фото: The Washington Post

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що неможливо завершити російсько-українську війну за 24 години, як про це говорить 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю The Washington Post.

У березні 2023 року Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну “за 24 години”. Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі.

Буданов сказав, що “дуже поважає особистість Трампа”, відзначивши його стійкість як людини, яка навчалася у військовій академії.

“У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя й знову повертався. Але навіть така людина як він, не зможе розв’язати це питання [завершити війну] за один день”, – зазначив керівник ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Квітня 2024 13:20

Внаслідок удару ЗСУ  по аеродрому в Джанкої було уражено 4 установки С-400 ворога
18 Квітня 2024 12:18

Окупанти продали недобудований пансіонат Коломойського в окупованій Алушті
18 Квітня 2024 11:25

Планували зірвати військову допомогу Україні: у Німеччині затримали двох російських агентів 
18 Квітня 2024 10:42

Окупанти вдарили по Селидовому на Донеччині: є загибла
18 Квітня 2024 09:35

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки