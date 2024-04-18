Буданов скептично ставиться до заяви Трампа “закінчити війну за добу”

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що неможливо завершити російсько-українську війну за 24 години, як про це говорить 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю The Washington Post.

У березні 2023 року Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну “за 24 години”. Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі.

Буданов сказав, що “дуже поважає особистість Трампа”, відзначивши його стійкість як людини, яка навчалася у військовій академії.

“У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя й знову повертався. Але навіть така людина як він, не зможе розв’язати це питання [завершити війну] за один день”, – зазначив керівник ГУР.