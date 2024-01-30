Політика

Буданов розповів чим КНДР зможе забезпечити Росію

30 Січня 2024 18:24
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росія, буданов, корея

Росіяни відчувають нестачу артилерійських боєприпасів, але з цим може допомогти КНДР.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

“Росія думає що передати КНДР певні ракетні технології це нормально. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити багато чого. Там серйозний людський ресурс і оборонні спроможності – вони не порівнянні з можливостями РФ. Вони працюють ефективніше ніж росіяни. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння – воно точно буде”, – сказав голова ГУР.

Також Буданов впевнений, що російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Північної Кореї буде домовлятись про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій.


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