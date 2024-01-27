Буданов про падіння Іл-76: трупів немає, нічого немає

Ситуація з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 наразі не зрозуміла до кінця.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

“На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона”, – сказав Буданов.

За словами глави ГУР, Росія, що зрозуміло, зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів.

“Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця”, – пояснив Буданов.

Він додав, що якщо це сталося так, як стверджує РФ, то незрозуміло, чому Росія кілька днів приховувала і приховує далі трупи.

“Вона ж мала б показувати це на весь світ. Але трупів немає, нічого немає”, – наголосив глава ГУР.

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.