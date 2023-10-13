Суспільство

Британська розвідка повідомила, що РФ накопичує ракети для обстрілів України в зимовий період

13 Жовтня 2023 09:31
читать на русском →
ракети, рф

Російська авіація далекої дії не завдавала ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день, що може свідчити про те, що ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Водночас такі перерви не є чимось незвичайним, констатують у британській розвідці. Остання подібна перерва у завданні ударів тривала з 9 березня по 28 квітня, тобто 51 день. Ймовірно, у цьому випадку авіація далекої дії практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-23 (або AS-23 за класифікацією НАТО) після зимової кампанії зі знищення критичної інфраструктури України.

«Цього разу, ймовірно, російська авіація далекої дії зберігає наявні запаси ракет АS-23, а також використовує паузу для збільшення запасів боєприпасів напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що останнім часом Росія зосередила авіаудари по об’єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed. Зокрема було завдано ударів по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високої точності через близькість мети до румунського кордону.

Ймовірно, Росія використовувала БПЛА Shahed з цією метою через їх високу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування, вважає британська розвідка.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 07:07

Росіянам вдалось захопити 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки 
12 Жовтня 2023 20:30

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання заморожених активів РФ
12 Жовтня 2023 19:34

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
12 Жовтня 2023 19:11

Росіяни вбили на Донеччині 11-річну дитину
12 Жовтня 2023 18:50

Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку та намагаються відновити позиції на Запоріжжі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки