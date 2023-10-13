Британська розвідка повідомила, що РФ накопичує ракети для обстрілів України в зимовий період

Російська авіація далекої дії не завдавала ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день, що може свідчити про те, що ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Водночас такі перерви не є чимось незвичайним, констатують у британській розвідці. Остання подібна перерва у завданні ударів тривала з 9 березня по 28 квітня, тобто 51 день. Ймовірно, у цьому випадку авіація далекої дії практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-23 (або AS-23 за класифікацією НАТО) після зимової кампанії зі знищення критичної інфраструктури України.

«Цього разу, ймовірно, російська авіація далекої дії зберігає наявні запаси ракет АS-23, а також використовує паузу для збільшення запасів боєприпасів напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що останнім часом Росія зосередила авіаудари по об’єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed. Зокрема було завдано ударів по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високої точності через близькість мети до румунського кордону.

Ймовірно, Росія використовувала БПЛА Shahed з цією метою через їх високу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування, вважає британська розвідка.