Техно

Британська армія провела перше випробування лазерної зброї
24 Липня 2024 07:57
британія, зброя
Лазерна система Raytheon на бронемашині Wolfhound / Фото: Міноборони Великої Британії

Британська армія вперше випробувала лазерну зброю компанії Raytheon проти безпілотників. Лазер було встановлено на бойовій машині Wolfhound.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У відомстві розповіли, що випробування, проведене на полігоні Dstl в Портон-Даун, продемонструвало здатність такої зброї компанії нейтралізувати цілі, зокрема, дрони, на відстані понад 1 кілометр.

Також зазначається, що лазерна система створена з метою знайти дешевий та ефективний засіб для посилення протиповітряної оборони.

Наступний етап випробувань включатиме тести з участю військових пізніше цього року, щоб оцінити можливості та переваги системи в реальних умовах.


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