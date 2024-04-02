Суспільство

Британія  та США підписали угоду про спільну роботу над розробкою методів оцінки безпеки інструментів ШІ

2 Квітня 2024 12:59
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штучний інтелект, сша, британія
Ілюстративне фото / Getty Images

Велика Британія і США, 1 квітня уклали угоду про спільне тестування штучного інтелекту.

Про це повідомляє BBC.

За словами міністра технологій Великої Британії Мішель Донелан, ця угода є “визначальним технологічним викликом нашого покоління”.

“Ми завжди чітко усвідомлювали, що забезпечення безпечного розвитку ШІ є спільною глобальною проблемою, – зазначила вона. – Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти ризикам, пов’язаним з цією технологією, і використовувати її величезний потенціал, щоб допомогти нам усім жити легше і здоровіше”.

Угода ґрунтується на зобов’язаннях, взятих на Саміті з безпеки ШІ, що відбувся в Блетчлі-Парку в листопаді 2023 року.

Вона була укладена на тлі побоювань, що більш інтелектуальні інструменти “загального” ШІ, здатні виконувати широкий спектр завдань, які зазвичай виконує людина, можуть загрожувати людству.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що угода дозволить урядам краще зрозуміти системи штучного інтелекту, що дасть їм змогу давати кращі вказівки.

“Це прискорить роботу обох наших інститутів по всьому спектру ризиків, як для нашої національної безпеки, так і для суспільства в цілому, – заявила вона. – Наше партнерство чітко показує, що ми не тікаємо від цих проблем, а йдемо назустріч їм”.


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