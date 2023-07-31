Політика

Британія списала танки, які б могла передати Києву

31 Липня 2023 08:26
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британія, танки

Міноборони Великобританії позбавилося 43 танків Challenger 2 у складі британських бронетанкових військ, вказавши, що їх економічно недоцільно ремонтувати, при цьому при іншому розкладі ці машини могли б бути передані Києву. Про це пише британська газета The Times.

За даними видання, утилізація була проведена в період з 2010 по 2014 роки і коштувала більш ніж 4 млн фунтів стерлінгів (4,6 млн євро) із коштів платників податків.

У січні Великобританія заявила, що поставить Києву 14 танків Challenger 2.

У середині 1990-х років британська влада закупила 386 танків Challenger 2, які були задіяні у війні в Іраку, з них 40 було утилізовано до 2010 року, нагадує газета. У рамках Стратегічного огляду оборони та безпеки від 2010 року кількість таких машин було скорочено на 40 відсотків.

Міноборони в Лондоні планує знизити загальну кількість цих машин до 148 одиниць, тепер уже модернізувавши решту нового стандарту – Challenger 3.

Ще 75 Challenger було поміщено на тривале зберігання, і, як запевняє голова парламентського комітету з оборони Тобіас Еллвуд, мають бути відправлені в Україну.

“Відсутність достатньої кількості танків, готових до відправки до підрозділів, які мали б укомплектувати їх під час конфлікту, була серйозною проблемою, і я думаю, що армія, швидше за все, змінить свою політику в майбутньому”, – наголосив оборонний аналітик Джастін Крамп.

Він уточнив, що причина, через яку танки були утилізовані, а не передані на зберігання, полягала частково в тому, що у Великій Британії це вважалося дорогою процедурою, крім того, передбачалося, що масштабні наземні воєнні дії в Європі – пережиток минулого.

У британському Міноборони у свою чергу зазначили: “Ми переглядаємо кількість створюваних Challenger 3, щоб забезпечити достатню комплектацію британської армії для задоволення потреб оборони”.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес 11 травня повідомив, що всі бойові танки Challenger 2, які Лондон обіцяв Києву, доставлені в Україну.


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