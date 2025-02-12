Техно

Британія представила ЗРК Gravehawk, розроблений спеціально для України
12 Лютого 2025 21:17
читать на русском →

У Великій Британії презентували зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Фото нової системи опублікувало видання Forces News.

Gravehawk був розроблений для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами та літаками. Його розробка коштувала 6 мільйонів фунтів стерлінгів і здійснювалася невеликою командою Taskforce Kindred при британському Міністерстві оборони.

Зенітно-ракетний комплекс Gravehawk / Forces News

Основою комплексу стали радянські ракети класу “повітря-повітря” Р-73, адаптовані для запуску з наземної платформи. Українські Повітряні сили вже мають значний запас таких ракет.

Пускова установка розміщена у стандартному транспортному контейнері, що забезпечує її мобільність та можливість прихованого транспортування. На даху контейнера встановлена оптична система, яка працює в інфрачервоному діапазоні, виявляючи цілі за тепловим слідом.

Україна вже отримала два такі ЗРК, а ще 15 систем будуть доставлені протягом року. Вартість одного Gravehawk становить приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Лютого 2025 20:11

Трамп після розмови з Путіним зателефонував Зеленському
12 Лютого 2025 21:28

РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка, – Forbes
12 Лютого 2025 21:17

Британія представила ЗРК Gravehawk, розроблений спеціально для України
12 Лютого 2025 20:33

Військові витрати Росії перевищили всі європейські оборонні бюджети разом узяті, – FT
12 Лютого 2025 17:48

Міноборони розгортає нову систему обліку військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки