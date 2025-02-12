Британія представила ЗРК Gravehawk, розроблений спеціально для України

У Великій Британії презентували зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Фото нової системи опублікувало видання Forces News.

Gravehawk був розроблений для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами та літаками. Його розробка коштувала 6 мільйонів фунтів стерлінгів і здійснювалася невеликою командою Taskforce Kindred при британському Міністерстві оборони.

Зенітно-ракетний комплекс Gravehawk / Forces News

Основою комплексу стали радянські ракети класу “повітря-повітря” Р-73, адаптовані для запуску з наземної платформи. Українські Повітряні сили вже мають значний запас таких ракет.

Пускова установка розміщена у стандартному транспортному контейнері, що забезпечує її мобільність та можливість прихованого транспортування. На даху контейнера встановлена оптична система, яка працює в інфрачервоному діапазоні, виявляючи цілі за тепловим слідом.

Україна вже отримала два такі ЗРК, а ще 15 систем будуть доставлені протягом року. Вартість одного Gravehawk становить приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів.