Борис Джонсон розповів, як реагував Захід на вторгнення РФ в Україну

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, як країни ЄС реагували на початок вторгнення Росії в Україну.

“Ця подія була величезним шоком. Ми бачили, як стягуються батальйонні тактичні групи росії, але різні країни мали дуже різні погляди на це. На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що якщо таке станеться, то це буде катастрофа, але краще , якби все це швидко скінчилося”, – розповів Джонсон CNN.

Він також розкритикував тодішню владу Італії, яка не поділяла позицію Джонсона і заявляла, що вона залежить від російських енергоносіїв. Джонсон визнав, що останнім часом ЄС дуже змінився у своїй політиці щодо росії.

“Після всіх моїх тривог я віддаю належне тому, як діяв Євросоюз. Вони були єдині. Санкції виявилися жорсткими”, – зауважив Джонсон

Джонсон також звинуватив Францію в невірі у російське вторгнення, а Німеччину – у бажанні якнайшвидшої поразки Києва.

“Французи до останнього моменту все заперечували. Німці з різних вагомих економічних причин теж не хотіли, вони були… Я вам скажу зараз жахливу річ. У якийсь момент німці вважали, що якщо це мало статися (вторгнення в Україну) , Що було б катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, і щоб Україна впала”, – заявив Джонсон в інтерв’ю.

«Те, що сталося, полягає в тому, що всі – німці, французи, італійці, Джо Байден – побачили, що вибору просто немає. Тому що з цим хлопцем (Путіним) не можна було домовитися. Це ключовий момент», – сказав екс-прем’єр.