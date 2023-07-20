Політика

Боррель заявив, що РФ спричиняє глобальну харчову кризу

20 Липня 2023 11:08
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росія, зерно, боррель

Росія несе відповідальність за глобальну кризу з постачанням продовольства, заявив у четвер, 20 липня, голова євродипломатії Жозеп Боррель через кілька днів після того, як Кремль оголосив про вихід Росії із “зернової угоди”. 

Про це повідомляє Reuters

“Що нам точно відомо, так це те, що це спричинить велику та глибоку харчову кризу у світі”, — заявив Боррель журналістам перед виходом на зустріч із міністрами закордонних справ Європейського Союзу.

Боррель також звинуватив Росію у свідомому нападі на зернові склади у південному портовому місті Одеса, що, за його словами, ще більше заглибить харчову кризу.


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