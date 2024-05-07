Близько половини північнокорейських ракет, запущених по Україні, вибухнули у повітрі

Українська прокуратура дослідила уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією в період з кінця грудня по кінець лютого.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, рівень відмов північнокорейської зброї виявився дуже високим, повідомляє Reuters.

“Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі; в таких випадках уламки не були знайдені”, – йдеться в письмових відповідях офісу Костіна на запитання Reuters.

Північнокорейські ракети становлять незначну частину ударів, завданих Росією під час її війни проти України, але їхнє ймовірне використання викликало тривогу від Сеула до Вашингтона, оскільки може означати кінець майже двадцятирічного консенсусу між постійними членами Ради Безпеки ООН щодо запобігання розширенню Пхеньяном своїх ядерних і балістичних ракетних програм.

За даними США, Росія отримала балістичні ракети і артилерійські снаряди з Північної Кореї після того, як лідер країни Кім Чен Ин зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними Генпрокуратури, росіяни били цими ракетами по столиці Києву та прилеглим до нього районам. Також під обстріл ракетами КНДР потрапила Харківська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області.

Внаслідок цих ударів, загинули 24 людини, 115 отримали поранення, пошкоджено низку житлових будинків і промислових об’єктів.