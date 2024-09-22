Bloomberg: СДПН Шольца лідирує в голосуванні в землі Бранденбург, випереджаючи ультраправих

Соціал-демократи Олафа Шольца, схоже, стримали сильний виклик з боку ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (AfD) і, мабуть, збережуть владу в східному регіоні Бранденбург, позбавивши канцлера і його партію від ще однієї прикрої невдачі на виборах, передає Bloomberg.

СДПН, яка править колишнім комуністичним регіоном навколо Берліна з моменту возз’єднання 1990 року, посіла перше місце з 31%, згідно з даними екзит-полу, проведеного в неділю громадською мовною компанією ARD. Це слідує за низкою невдалих виступів партії на земельних виборах, які принаймні частково розглядалися як референдум щодо глибоко непопулярного правлячого альянсу Шольца на національному рівні.

Антиіммігрантська партія AfD, яка користується набагато більшою підтримкою на сході Німеччини, ніж на заході, посіла друге місце з невеликим відривом у 30%, показало опитування. Консервативні християнські демократи і Альянс Сари Вагенкнехт, або BSW, – нова партія крайніх лівих, заснована тільки в січні, – посіли третє місце з 12%.