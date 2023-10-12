Блінкен зустрівся із Нетаньягу: “Ми тут, ми нікуди не підемо”

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та висловив підтримку США Ізраїлю.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

«Радий вас бачити. Мені шкода, що це відбувається за таких обставин», – сказав Блінкен Нетаньягу.

Зустріч відбувалася на військовій базі ЗС Ізраїлю в Тель-Авіві.

«Ми тут, ми нікуди не підемо», — сказав Блінкен.

У складі американської делегації – тимчасовий повірений у справах США Стефані Халлетт і кілька головних помічників. У зустрічі з боку Ізраїлю беруть участь міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, радник з національної безпеки Цахі Ханегбі, військовий секретар Аві Гіл, посол у Вашингтоні Майкл Герцог і міністр закордонних справ Елі Коен.

Відповідно до порядку денного, після зустрічі віч-на-віч Блінкен та Нетаньягу зроблять заяви для преси.

Після цього вони зустрінуться з членами надзвичайного уряду єдності, включаючи міністра оборони Йоава Галланта, лідера партії «Національна єдність» Бенні Ганца та члена парламенту Гаді Айзенкота, колишнього начальника штабу ЦАХАЛ.