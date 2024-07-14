Біткоїн піднявся вище $60 тис. на новинах про замах на Трампа

Біткойн піднявся вище $60 000 після того, як самовпевнена відповідь Дональда Трампа на замах спонукала припущення про те, що його шанси на перемогу в президентських виборах зросли, пише Bloomberg.

Колишній президент, який позиціонує себе як прихильник криптовалют, заявив, що дістав кулю в праве вухо після того, як на його політичному мітингу в Пенсільванії в суботу почалася стрілянина. Представники його кампанії заявили, що після інциденту з ним “все гаразд” і він із нетерпінням чекає на початок Республіканського національного з’їзду, який розпочнеться в понеділок у Мілуокі.

Згідно з даними PredictIt, шанси Трампа знову стати президентом зросли після сьогоднішніх подій. Зображення Трампа з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом, з американським прапором, що майорить на задньому плані, після нападу зарясніли в соціальних мережах і на телебаченні.

Президент Джо Байден сказав, що радий, що Трамп у безпеці, і засудив насильство.

Біткойн подорожчав на 2,7 % до 60 160,71 долара / Інфографіка Bloomberg

Ринки, ймовірно, відреагують на це підвищеною волатильністю і можуть повторити угоди, використані минулого місяця, коли дебати пройшли на користь Трампа. Тоді долар США зміцнився, а прибутковість казначейських облігацій зросла.

Станом на 1:05 ранку в Нью-Йорку біткойн подорожчав на 2,7 % до 60 160,71 долара. Найбільш торгований криптовалютний токен стабілізувався останніми днями на оптимізмі, що інвестиційні фонди ETF від таких титанів, як BlackRock Inc. і Fidelity Investments, забезпечують такий попит, який може стримати коливання цін.