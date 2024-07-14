Економіка

Біткоїн піднявся вище $60 тис. на новинах про замах на Трампа
14 Липня 2024 13:05
читать на русском →
криптовалюта, трамп
Дональд Трамп після стрілянини на мітингу в Пенсильванії. 13 липня 2024 року / Фото @elonmusk

Біткойн піднявся вище $60 000 після того, як самовпевнена відповідь Дональда Трампа на замах спонукала припущення про те, що його шанси на перемогу в президентських виборах зросли, пише Bloomberg.

Колишній президент, який позиціонує себе як прихильник криптовалют, заявив, що дістав кулю в праве вухо після того, як на його політичному мітингу в Пенсільванії в суботу почалася стрілянина. Представники його кампанії заявили, що після інциденту з ним “все гаразд” і він із нетерпінням чекає на початок Республіканського національного з’їзду, який розпочнеться в понеділок у Мілуокі.

Згідно з даними PredictIt, шанси Трампа знову стати президентом зросли після сьогоднішніх подій. Зображення Трампа з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом, з американським прапором, що майорить на задньому плані, після нападу зарясніли в соціальних мережах і на телебаченні.

Президент Джо Байден сказав, що радий, що Трамп у безпеці, і засудив насильство.

Біткойн подорожчав на 2,7 % до 60 160,71 долара / Інфографіка Bloomberg

Ринки, ймовірно, відреагують на це підвищеною волатильністю і можуть повторити угоди, використані минулого місяця, коли дебати пройшли на користь Трампа. Тоді долар США зміцнився, а прибутковість казначейських облігацій зросла.

Станом на 1:05 ранку в Нью-Йорку біткойн подорожчав на 2,7 % до 60 160,71 долара. Найбільш торгований криптовалютний токен стабілізувався останніми днями на оптимізмі, що інвестиційні фонди ETF від таких титанів, як BlackRock Inc. і Fidelity Investments, забезпечують такий попит, який може стримати коливання цін.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Липня 2024 12:29

Що відомо про Томаса Метью Крукса, підозрюваного у стрілянині на мітингу Трампа
14 Липня 2024 13:05

Біткоїн піднявся вище $60 тис. на новинах про замах на Трампа
14 Липня 2024 10:47

Зеленський збирає керівників областей
14 Липня 2024 10:34

Мобільний зв’язок та Інтернет теж буде за графіком?
14 Липня 2024 10:01

Три питання перед фіналом Євро-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки