Білий Дім планує зустріч Байдена та Сі Цзіньпіном у США

Білий дім почав планувати зустріч президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка має пройти у листопаді в американському Сан-Франциско.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланнями на високопосадовців адміністрації президента Сполучених Штатів, “Європейська правда”

За їхніми словами, метою зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами. Один із представників Білого дому зазначив, що є “тверда” можливість, що ця зустріч відбудеться.

Інший високопосадовець адміністрації президента США сказав виданню, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі із Сі, але “поки що нічого не підтверджено”.

Як заявляють представники Білого дому, ці плани зміцняться після того, як глава МЗС Китаю Ван Ї приїде до Вашингтона в найближчі тижні.

Якщо зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами двох найбільших економік світу після їхньої зустрічі на полях саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Тоді Байден і Сі підкреслили важливість дипломатії віч-на-віч та висловили сподівання, що їм вдасться повернути відносини між США і Китаєм у правильне русло.