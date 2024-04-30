Політика

Білий дім не підтверджує збиття ракет ATACMS російською ППО

30 Квітня 2024 19:42
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війна, сша
Випробування оперативно-тактичного ракетного комплексу ATACMS / Фото: AP

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив заяву росіян про начебто збиття американських ракет ATACMS.

Про це Джон Кірбі сказав під час телефонного брифінгу 30 квітня, передає “Укрінформ“.

“Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS) була збита”, – сказав представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.

Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу США передали Україні. Водночас він зауважив, що “це була значна кількість”.

Сьогодні, 30 квітня, у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.


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