Білий дім не підтверджує збиття ракет ATACMS російською ППО

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив заяву росіян про начебто збиття американських ракет ATACMS.

Про це Джон Кірбі сказав під час телефонного брифінгу 30 квітня, передає “Укрінформ“.

“Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS) була збита”, – сказав представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.

Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу США передали Україні. Водночас він зауважив, що “це була значна кількість”.

Сьогодні, 30 квітня, у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.