Кримінал

Біля Вінниці внаслідок ДТП загинуло троє поліцейських

11 Травня 2024 16:05
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня близько 12 години на обʼїзній дорозі м. Вінниця.

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні.

Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України / Фото НПУ

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.


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