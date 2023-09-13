Більша частина росіян негативно ставляться до українців – опитування

Більшість громадян РФ негативно ставляться до США, Європейського союзу та України. Водночас зросла кількість росіян, які вважають РФ великою країною.

Про це свідчать результати опитування “Левада-Центру”, визнаного у Росії іноагентом.

За 20 років удвічі зросла кількість жителів Росії, які вважають РФ великою країною — з 43% у 2002 році до 80% у серпні 2023 року. За той же період утричі збільшилася кількість тих, хто вважає Китай великою країною — з 19% до 63%. США вважає великою країною кожен третій, хоча двадцять років тому таких було вдвічі більше — 62%.

Також скоротилася кількість тих, хто вважає великою країною Японію (з 37% до 9%), Німеччину (з 32% до 8%), Велику Британію (26% до 9%) та Францію (з 10% до 3%).

Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до США, ЄС, Україна та Китай. Найкраще опитані ставляться до Китаю (83%). До країн ЄС, США та України переважає негативне ставлення (60-65%).

Найкраще росіяни ставляться до китайців – 83%, до американців – 55%, до українців добре ставляться – 48% опитаних.

При цьому більшість опитаних вважають, що американці та українці погано ставляться до росіян. Висловилися про погане ставлення американців до росіян 55% респондентів, а про погане ставлення українців та до росіян 77% опитаних. Протилежна ситуація спостерігається на думці про ставлення китайців до росіян, 80% респондентів вважають, що китайці добре ставляться до росіян.

Частка позитивних оцінок щодо України дещо збільшилася: 21% опитаних ставиться до цієї країни добре (у травні – 15%), у т.ч. 2% “дуже добре”. Погано ставляться 66% (у травні – 74%), у т.ч., 40% дуже погано.

Більш позитивне ставлення до України переважає у віковій групі 18-24 року та 25-39 років: 29% та 25% відповідно, а також у користувачів інтернет-видань та телеграм-каналів (по 27%). Негативні оцінки переважають серед опитаних 55 років і більше: у цій групі таких 73%, а також тих, хто довіряє інформації з телебачення (16%).

Добре ставляться до українців 48% опитаних. За словами соціологів, ставлення до українців поступово погіршується, зараз добре ставляться до них удвічі менше за росіян, ніж до початку вторгнення РФ в Україну. Таким чином, у серпні було зафіксовано мінімум позитивних оцінок.