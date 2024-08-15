Політика

Білоруським авто буде заборонено в’їзд у Литву
15 Серпня 2024 12:23
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білорусь, Литва
Прапор Литви / Depositphotos

З 16 серпня в’їзд всіх легкових авто, які зареєстровані у Білорусі до Литви буде заборонений.

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Заборона поширюється на всі легкові машини незалежно від громадянства власника або водія.

Видання нагадує, що запроваджене з 18 липня обмеження на в’їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС. 

З п’ятниці заборона поширюється на всі зареєстровані в Білорусі легкові автомобілі.  


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