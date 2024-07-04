Білорусь стала членом ШОС

Білорусь стала десятим членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це пишуть БелТа та РІА Новини.

Зазначається, що Білорусь стала повноправним десятим членом “сім’ї ШОС”. Аналогічний статус в організації мають Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив на саміті ШОС, що Білорусь за короткий час виконала всі процедури для повноправної участі в організації.

Напередодні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з перших днів заснування ШОС говорив про “величезний потенціал цієї організації”.

ШОС заснована 2001 року шістьма країнами – Казахстаном, Китаєм, Росією, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Пізніше до об’єднання приєдналися Іран, Індія та Пакистан.