Політика

Білорусь стала членом ШОС
4 Липня 2024 09:54
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Олександр Лукашенко / AP

Білорусь стала десятим членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). 

Про це пишуть БелТа та РІА Новини.

Зазначається, що Білорусь стала повноправним десятим членом “сім’ї ШОС”. Аналогічний статус в організації мають Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив на саміті ШОС, що Білорусь за короткий час виконала всі процедури для повноправної участі в організації.

Напередодні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з перших днів заснування ШОС говорив про “величезний потенціал цієї організації”.

ШОС заснована 2001 року шістьма країнами – Казахстаном, Китаєм, Росією, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Пізніше до об’єднання приєдналися Іран, Індія та Пакистан.


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