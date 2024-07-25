Суспільство

Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення біля Прогресу
25 Липня 2024 15:44
читать на русском →
війна
Мапа ділянки фронту біля Прогресу на Покровському напрямку / Інфографіка DeepState

Вчора північніше Прогресу на Покровському напрямку був вкрай динамічний та напружений день, повідомляє DeepState.

“Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм.

З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.

Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.

Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато.

Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення”, – йдеться у дописі аналітиків з DeepState.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Липня 2024 15:28

Клименко: Вважаємо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон – лише виконавець
25 Липня 2024 15:52

На війні загинув колишній мер Умані
25 Липня 2024 15:44

Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення біля Прогресу
25 Липня 2024 15:11

Затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 Липня 2024 15:05

“Харківські тепломережі” судитимуться з боржниками
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки