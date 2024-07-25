Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення біля Прогресу

Вчора північніше Прогресу на Покровському напрямку був вкрай динамічний та напружений день, повідомляє DeepState.

“Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм.

З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі.

Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів отримала б кацапська пропаганда.

Найголовніше — бійці живі і продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато.

Даний випадок має бути нагадуванням для багатьох командирів не нехтувати особовим складом та довіряти сержантському та офіцерському складу, який знаходиться на безпосередній лінії зіткнення”, – йдеться у дописі аналітиків з DeepState.